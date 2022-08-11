Что такое куркума и почему она так популярна

Куркума — распространенная специя, используемая во всем мире. Польза куркумы для здоровья также широко известна. Куркума относится к семейству имбирных: Zingiberaceae (ист. kurkumagid.ru). Куркуме нужно много осадков, чтобы выжить, и обычно она встречается в тропическом регионе Южной Азии.

Куркума используется в кулинарии, и в настоящее время изучается польза куркумы для здоровья. Куркуму собирают ради её корней. В средние века её обычно называли индийским шафраном, так как он был дешевле шафрановой специи.

Порошок куркумы готовят путем кипячения корней в течение нескольких часов, после чего сушат в духовке. После сушки их измельчают в мелкий желтый порошок, который используют в качестве приправы к карри и для окрашивания.

Куркума имеет ярко выраженный вкус. У неё слегка перечный, землистый, горьковатый привкус. Поскольку куркума растет в диком виде в Южной и Юго-Восточной Азии, она стала широко использоваться в индийских блюдах.

За пределами Южной Азии куркума обычно используется из-за ее цвета. Используется в выпечке, напитках, мороженом, йогурте, хлопьях, горчице и соусах. Помимо того, что применяется сушеная куркума, она также неплохо идёт и в свежем виде, подобно имбирю, и иногда ее маринуют.

Польза куркумы в настоящее время изучается в медицинских исследованиях. Куркума в сегодня изучается на предмет пользы при болезни Альцгеймера, раке, артрите и других заболеваний.

В настоящее время зарегистрировано 63 различных клинических исследования пользы куркумы для здоровья. Она также используется в качестве антисептика при порезах и ожогах. Её ещё употребляют в виде добавки к чаю на Окинаве, Япония.

Есть также преимущества куркумы в косметике. Считается, что она улучшает состояние кожи и является антивозрастным средством. Заявлено, что окрашивание кожи куркумой улучшает ее тон и загар. Она также используется в некоторых солнцезащитных кремах.

У куркумы есть и другие преимущества: ее используют в садоводстве для отпугивания муравьев. Она используется по всей Индии в свадебных церемониях. Иногда её используют в качестве красителя для ткани.

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